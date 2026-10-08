34-Jähriger springt in den Main und rettet Betrunkenen
In Frankfurt fällt ein offenbar betrunkener 49-Jähriger in den Main. Ein 34-Jähriger springt ohne zu zögern hinterher, zieht den Mann aus dem Wasser und rettet ihm so wohl das Leben.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt hat ein Fußgänger einen offenbar betrunkenen Mann aus dem Main gerettet. Nach Polizeiangaben beobachtete der 34-Jährige am Mittwochabend, wie ein 49-Jähriger am Ufer des Flusses entlanglief, kopfüber ins Wasser fiel und unterging. Der Retter sei sofort hinterhergesprungen und habe den Mann aus dem Wasser gezogen.
Mit der Rettungsaktion habe der 34-Jährige dem Mann wohl das Leben gerettet, so die Polizei. Im Anschluss sei der 49-Jährige in ein Krankenhaus und der durchnässte Retter nach Hause gebracht worden.