34-Jähriger springt in den Main und rettet Betrunkenen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt hat ein Fußgänger einen offenbar betrunkenen Mann aus dem Main gerettet. Nach Polizeiangaben beobachtete der 34-Jährige am Mittwochabend, wie ein 49-Jähriger am Ufer des Flusses entlanglief, kopfüber ins Wasser fiel und unterging. Der Retter sei sofort hinterhergesprungen und habe den Mann aus dem Wasser gezogen.