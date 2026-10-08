Aus Fluss gerettet

34-Jähriger springt in den Main und rettet Betrunkenen

In Frankfurt fällt ein offenbar betrunkener 49-Jähriger in den Main. Ein 34-Jähriger springt ohne zu zögern hinterher, zieht den Mann aus dem Wasser und rettet ihm so wohl das Leben.

Der 49-Jährige kam nach der Rettungsaktion in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Der 49-Jährige kam nach der Rettungsaktion in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt hat ein Fußgänger einen offenbar betrunkenen Mann aus dem Main gerettet. Nach Polizeiangaben beobachtete der 34-Jährige am Mittwochabend, wie ein 49-Jähriger am Ufer des Flusses entlanglief, kopfüber ins Wasser fiel und unterging. Der Retter sei sofort hinterhergesprungen und habe den Mann aus dem Wasser gezogen. 

Mit der Rettungsaktion habe der 34-Jährige dem Mann wohl das Leben gerettet, so die Polizei. Im Anschluss sei der 49-Jährige in ein Krankenhaus und der durchnässte Retter nach Hause gebracht worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autodieb auf der Flucht springt in den Main
Diebstahl

Autodieb auf der Flucht springt in den Main

Mit einem Sprung in den Main will ein 16-Jähriger der Polizei entkommen. Doch sein Plan geht nicht auf.

11.09.2026

Fahrer flüchtet vor Polizei und springt in eiskalten Fluss
Heilbronn

Fahrer flüchtet vor Polizei und springt in eiskalten Fluss

Bei einer Flucht vor der Polizei springt ein 38-Jähriger in einen eiskalten Fluss. Wie die lebensgefährliche Aktion ausging.

30.01.2026

16-Jähriger stürzt in Fluss und rettet sich selbst
Unfall

16-Jähriger stürzt in Fluss und rettet sich selbst

Ein kurzer Ausrutscher mit Folgen: Warum ein 16-Jähriger beim Bummeln im Fluss gelandet ist – und wie er sich selbst rettete.

06.12.2025

Thüringen

Passant rettet Rollstuhlfahrer aus einem Fluss

Ein Rollstuhlfahrer stürzt in einen Fluss. Ein zufällig vorbei kommender Passant handelt beherzt und rettet den Mann aus dem Wasser.

03.03.2024

Polizeieinsatz

35-Jähriger springt auf Flucht vor Verfolgern in den Main

18.01.2024