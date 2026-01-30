Fahrer flüchtet vor Polizei und springt in eiskalten Fluss

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein 38-jähriger Autofahrer ist bei Heilbronn in den eiskalten Neckar gesprungen, um einer Polizeikontrolle zu entkommen. Kurz nach Mitternacht fuhr der Mann mit seinem Wagen auf eine Kontrollstelle der Polizei zu, wendete, gab Gas und fuhr auf einem Fahrradweg davon, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zunächst berichtete der «SWR».

Auf dem Fahrradweg hielt der Mann das Fahrzeug plötzlich unter einer Autobahnbrücke an, stieg aus und sprang ins sechs Grad kalte Wasser. In einer lebensgefährlichen Aktion schwamm er zu einer Insel im Fluss, wo er schließlich von der Polizei festgenommen wurde. Der 38-Jährige war insgesamt 15 Minuten im Wasser.

Der unterkühlte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sein Zustand blieb vorerst unklar.