Diebstahl

Autodieb auf der Flucht springt in den Main

Mit einem Sprung in den Main will ein 16-Jähriger der Polizei entkommen. Doch sein Plan geht nicht auf.

Eine Streife entdeckte den geklauten Mietwagen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Eine Streife entdeckte den geklauten Mietwagen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 16-Jähriger in Frankfurt in den Main gesprungen. Der Jugendliche war mit einem geklauten Mietwagen unterwegs, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Die Autovermietung meldete den Verlust, woraufhin eine Streife den Wagen entdeckte. Der 16-Jährige flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß in Richtung Main und sprang ins Wasser, um einer Festnahme zu entgehen. 

Kurz darauf kehrte er selbstständig ans Ufer zurück und wurde dort von den Beamten gefasst und auf das Revier mitgenommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Dort habe seine Mutter ihn abgeholt.

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