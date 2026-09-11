Autodieb auf der Flucht springt in den Main

Frankfurt (dpa/lhe) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 16-Jähriger in Frankfurt in den Main gesprungen. Der Jugendliche war mit einem geklauten Mietwagen unterwegs, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Die Autovermietung meldete den Verlust, woraufhin eine Streife den Wagen entdeckte. Der 16-Jährige flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß in Richtung Main und sprang ins Wasser, um einer Festnahme zu entgehen.