Fluchtversuch

Angreifer springt nach Flucht vor Polizei in die Donau

Mit einer Flasche attackiert, dann ein Sprung ins kalte Wasser: Wie eine Flucht vor der Polizei in der Donau endete.

Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Donau. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Donau. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Ein 27-Jähriger hat in Ulm einen Mann angegriffen und ist auf der Flucht in die Donau gesprungen. Die Feuerwehr rettete den Mann aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte.

Der Tatverdächtige soll am Montag mehrfach auf einen 52-Jährigen eingeschlagen und dabei auch eine Flasche eingesetzt haben. Der Mann erlitt demnach leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete in Richtung Fluss und sprang ins Wasser.

Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Donau, die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Aufgrund seines psychischen Zustands kam er in eine Fachklinik. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizistin in Frankfurt attackiert – Angreifer festgenommen
Kriminalität

Polizistin in Frankfurt attackiert – Angreifer festgenommen

Bei einer Kontrolle in Frankfurt wird eine 23-jährige Polizistin von einem Mann angegriffen und verletzt. Nach seiner Festnahme beleidigt er eine weitere Beamtin.

05.04.2026

Attacke auf Ticketkontrolleure: Angreifer noch auf Flucht
Angriff

Attacke auf Ticketkontrolleure: Angreifer noch auf Flucht

Mitten am Tag werden zwei Kontrolleure brutal attackiert. Ein Video soll den Angriff zeigen. Der Fall weckt Erinnerungen an eine noch folgenschwerere Tat.

16.03.2026

Tausende feiern beim «Nabada» auf der Donau
Feste

Tausende feiern beim «Nabada» auf der Donau

Am Schwörmontag verwandelt sich die Donau bei Ulm in ein Meer aus bunten Gummitieren und selbstgebauten Flößen. Zehntausende Menschen feiern zusammen.

21.07.2025

Feuerwehrleute attackiert: Polizei hat Angreifer geschnappt
Weinheim

Feuerwehrleute attackiert: Polizei hat Angreifer geschnappt

Bei einem Einsatz auf der Westtangente werden die Retter von einem maskierten Mann attackiert. Zunächst flüchtete er.

27.06.2024

Main-Tauber-Kreis

Betrunkener attackiert Getränkemarkt-Mitarbeiter mit Flasche

20.04.2023