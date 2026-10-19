3,5 Kilogramm Kokain entdeckt - Drei Männer in U-Haft

Stuttgart (dpa/lsw) - Rund dreieinhalb Kilogramm Kokain, Waffen und Bargeld: Bei Ermittlungen gegen drei Männer hat die Polizei einige auffällige Funde gemacht. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stuttgart Haftbefehle wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gegen die drei Männer.

Den Angaben nach ermittelte die Polizei wegen des Vorwurfs des arbeitsteiligen, unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen zwei 20-Jährige und einen 23-Jährigen. Die Beamten beobachteten nach eigenen Angaben erst ein Treffen der drei Tatverdächtigen in Mundelsheim und anschließend ein abgewickeltes Drogengeschäft eines der 20-Jährigen und des 23-Jährigen in Steinheim an der Murr. Die Polizei nahm beide Männer daraufhin vorläufig fest, hieß es.

Schlagring und Teleskopschlagstock beschlagnahmt

Im Auto und der Wohnung des 23-Jährigen fanden die Beamten demnach etwa dreieinhalb Kilogramm Kokain, einen Schlagring und Dealerutensilien wie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. Im Auto und der Wohnung des 20-Jährigen hätten sie Waffen wie unter anderem einen Teleskopschlagstock gefunden. Die Gegenstände seien als Beweismittel beschlagnahmt worden.

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Der zweite 20-Jährige hatte den Angaben zufolge wohl zunächst versucht unterzutauchen, wurde jedoch drei Tage nach der Festnahme der beiden anderen Tatverdächtigen in Kornwestheim von der Polizei vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme fanden die Beamten demnach mehrere Hundert Euro Bargeld bei ihm.