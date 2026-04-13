37-Jähriger fährt mit Auto in Bushaltestelle

Zwingenberg (dpa/lhe) - Ein 37-Jähriger hat in Zwingenberg (Landkreis Bergstraße) in der Nacht die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Bushaltestelle gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer betrunken war und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verlor. An der Bushaltestelle waren keine Menschen.

Der Mann sei bei dem Unfall gegen zwei Uhr in der Nacht zum Montag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Trotzdem habe er versucht, von der Unfallstelle zu flüchten. Ein Zeuge habe die Polizei verständigt. Der 37-Jährige sei in der Nähe des Unfallorts festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Den Fahrer erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit im Verkehr. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro beziffert.