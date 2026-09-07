40-Jähriger nach Sprung in den Neckar vermisst

Ladenburg (dpa/lsw) - Ein 40 Jahre alter Mann ist in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in den Neckar gesprungen und verschwunden. Er wollte zu einer Boje schwimmen, dann verlor ihn seine Begleitung aus den Augen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Unter anderem waren Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz.