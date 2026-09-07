40-Jähriger nach Sprung in den Neckar vermisst
Stundenlang suchen Einsatzkräfte im Wasser und aus der Luft nach einem Mann. Am Abend wird die Suche teilweise eingestellt - der Schwimmer bleibt verschwunden.
Ladenburg (dpa/lsw) - Ein 40 Jahre alter Mann ist in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in den Neckar gesprungen und verschwunden. Er wollte zu einer Boje schwimmen, dann verlor ihn seine Begleitung aus den Augen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Unter anderem waren Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz.
Die umfangreichen Suchmaßnahmen im Wasser und in der Luft wurden inzwischen eingestellt, an Land suchen Einsatzkräfte weiterhin nach dem Mann, wie ein Polizeisprecher am späten Abend sagte.