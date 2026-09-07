45-Jähriger stirbt bei Freibad-Besuch
Ein Mann ist nach einem Besuch eines Freibads im nordhessischen Baunatal gestorben. Wie genau, ist unklar.
Baunatal (dpa/lhe) - Ein 45-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Besuch eines Freibads im nordhessischen Baunatal (Landkreis Kassel) gestorben. Der Mann sei leblos in einem Schwimmbecken gefunden und unter notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Kassel mit. Dort sei er kurz darauf gestorben.
Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes führten, seien noch ungeklärt. Im Polizeibericht heißt es, er sei im Schwimmbad verstorben. Fremdverschulden schließen die Ermittler aus. Wegen der Rettungsmaßnahmen wurde das Hallenbad geräumt, alle Besucher mussten es verlassen.