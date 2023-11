51-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 3003 bei Bad Homburg ist eine 51 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war sie am Samstagnachmittag mit ihrem Wagen samt Anhänger unterwegs, als ein 33-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Gespanns prallte. Die Frau sei bei der starken Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Fahrzeuge mussten laut Mitteilung abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 45.000 Euro.