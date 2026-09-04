53-Jährige stirbt nach Unfall am Klettersteig
Eine Frau stürzt beim Klettern in der Eifel in ein schmales Flüsschen und wird so schwer verletzt, dass sie noch am Unglücksort stirbt. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.
Manderscheid (dpa) - An einem Klettersteig in Manderscheid in der Eifel ist eine Frau aus Hessen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die 53-Jährige beim Klettern aus einer Höhe von etwa 20 Metern in das Flüsschen Lieser. «Die eintreffende Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen», hieß es. Aktuell liefen noch die Ermittlungen zur möglichen Ursache.