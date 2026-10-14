55-Jähriger wird auf Bundesstraße überfahren und stirbt
Der Mann stirbt nach einer Kollision auf einer Bundesstraße in Leutkirch. Vieles am Hergang ist unklar. Die Polizei stellt das Fahrzeug sicher.
Leutkirch (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat auf einer Bundesstraße in Leutkirch (Kreis Ravensburg) mit seinem Wagen einen 55 Jahre alten Mann überfahren. Ob das dunkel gekleidete Opfer zum Zeitpunkt der Kollision mitten in der Nacht auf seinem Fahrrad fuhr oder abgestiegen und zu Fuß unterwegs war, ist nach Worten der Polizei unklar. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Der 59 Jahre alte Unfallfahrer hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge erst etwa eineinhalb bis zwei Kilometer von der Unfallstelle entfernt angehalten, nachdem er eine Erschütterung bemerkt und sein Auto zu qualmen begonnen hatte. Ob ihm da schon klar war, dass er eine Person erfasst hatte, ist unklar.
Ein Gutachter sei hinzugezogen und das Auto sichergestellt worden, hieß es. Die Bundesstraße war einige Stunden lang gesperrt.