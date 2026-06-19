59.000 Fans erwartet – Southside-Festival startet

Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Zelte werden aufgebaut, Sonnenschirme aufgestellt und die letzten Vorbereitungen getroffen: Auch in diesem Jahr reisen wieder Zehntausende Menschen zum Southside in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen). Das dreitägige Festival startet am Nachmittag offiziell. Die ersten Musikfans sind schon da.

Die Anreise verlief nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz reibungslos - auch weil der Besucherandrang geringer war als erwartet. Deutlich weniger Fans als in den Vorjahren seien bisher angereist. Als möglichen Grund nannte die Polizei, dass der Anreisetag in den vergangenen Jahren auf einen Feiertag gefallen war - was in diesem Jahr nicht der Fall ist. Ausverkauft ist das Festival nicht.

Heißestes Festivalwochenende seit Jahren

Rund 59.000 Besucher werden an diesem Wochenende erwartet und müssen sich auf eines der heißesten Festivalwochenenden der vergangenen Jahre einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Wochenende in Baden-Württemberg die bislang heißesten Tage des Jahres erwartet mit mehr als 35 Grad.

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Die Veranstalter haben auf die Hitzewelle reagiert: Auf dem Gelände stehen kostenlose Trinkwasserstellen bereit, leere Flaschen dürfen mitgebracht werden. Zusätzlich wurden Schattenplätze ausgebaut und Sonnencremespender aufgestellt.

Foto: Silas Stein/doa/dpa Anreisetag und Vorbereitungen Southside-Festival liefen reibungslos.