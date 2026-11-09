Arbeitsunfall

66-Jähriger stirbt nach Unfall mit Rolltor

In einem Unternehmen trifft ein herabstürzendes Rolltor einen Mann - er stirbt noch an der Unfallstelle. Wie es dazu kam, prüft die Polizei.

In einem Unternehmen in Buchen kam ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In einem Unternehmen in Buchen kam ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben. (Symbolbild)

Buchen (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 66-Jährige wurde von einem herabstürzenden Rolltor getroffen und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstagabend in einem Unternehmen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte der Mann nicht gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

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