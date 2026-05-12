Unfall

Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Hochregallager

Während seiner Arbeit wird ein junger Mann in Crailsheim eingeklemmt. Rettungskräfte können ihm nicht mehr helfen.

Bei einem Arbeitsunfall in Crailsheim ist ein Mann gestorben. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Bei einem Arbeitsunfall in Crailsheim ist ein Mann gestorben. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in einem Hochregallager in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) eingeklemmt worden und gestorben. Der genaue Hergang war zunächst nicht bekannt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Alarmierte Rettungskräfte konnten am Montagmittag vor Ort nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen. Die Polizei ermittelt, ein Sachverständiger soll den Verlauf klären.

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