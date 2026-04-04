Ursache unklar

Mensch stirbt bei Arbeitsunfall in Mittelhessen

Ein Mensch kommt bei einem Unfall an einer Verladerampe im Kreis Limburg-Weilburg ums Leben. Polizei und Arbeitsschutz ermitteln zu den Hintergründen des Vorfalls.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Person zwischen einer Verladerampe und einem Anhänger eingeklemmt und dabei tödlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Nach ersten Ermittlungen wurde die Person zwischen einer Verladerampe und einem Anhänger eingeklemmt und dabei tödlich verletzt. (Symbolbild)

Brechen (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall im mittelhessischen Brechen (Kreis Limburg-Weilburg) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Laut Polizei bediente die Person am Vormittag eine mechanische Verladerampe. Nach ersten Ermittlungen wurde sie zwischen der Rampe und einem Anhänger eingeklemmt und tödlich verletzt. 

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Das Amt für Arbeitsschutz wurde in die Klärung des Unfalls einbezogen.

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