Mensch stirbt bei Arbeitsunfall in Mittelhessen
Ein Mensch kommt bei einem Unfall an einer Verladerampe im Kreis Limburg-Weilburg ums Leben. Polizei und Arbeitsschutz ermitteln zu den Hintergründen des Vorfalls.
Brechen (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall im mittelhessischen Brechen (Kreis Limburg-Weilburg) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Laut Polizei bediente die Person am Vormittag eine mechanische Verladerampe. Nach ersten Ermittlungen wurde sie zwischen der Rampe und einem Anhänger eingeklemmt und tödlich verletzt.
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Das Amt für Arbeitsschutz wurde in die Klärung des Unfalls einbezogen.