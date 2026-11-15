Landkreis Reutlingen

77-Jährige mit Seniorenmobil von Auto erfasst

Mit dem Elektrorollstuhl über die Kreisstraße: Eine Seniorin nimmt einem Auto die Vorfahrt und landet schwer verletzt im Krankenhaus.

Die 77-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Die 77-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Sankt Johann (dpa/lsw) - Eine 77-Jährige ist mit ihrem Seniorenmobil in Sankt Johann (Landkreis Reutlingen) von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach überquerte die Seniorin am Samstag von einem Feldweg kommend die angrenzende Kreisstraße mit ihrem Elektrorollstuhl auf vier Rädern. Dabei soll sie den Wagen eines 88-Jährigen übersehen haben, der Vorfahrt hatte. 

Nach Angaben des Sprechers versuchte der Autofahrer noch auszuweichen, er konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Seniorenmobil kippte um, die 77-Jährige stürzte. Der Autofahrer und seine 89 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden am Rollstuhl auf rund 3.000 Euro, am Auto auf 15.000 Euro. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme eine Stunde lang gesperrt.

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