Auf Gegenfahrbahn geraten

81-Jähriger fährt gegen Motorrad – zwei Schwerverletzte

Kurve, Gegenverkehr, Crash: Als ein Autofahrer gegen ein Motorrad fährt, kommt es zu einem schwerwiegenden Sturz. Welche Folgen hatte der Unfall für die Beteiligten?

Bei dem Unfall kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Bei dem Unfall kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild)

Ehningen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße bei Ehningen (Kreis Böblingen) sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Ein 81-jähriger Autofahrer war zuvor mit seinem Wagen aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Motorrad, bei dem der 26-jähriger Fahrer und seine 23 Jahre alte Mitfahrerin stürzten. Per Krankenwagen und Rettungshubschrauber wurden die beiden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

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