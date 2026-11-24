82 Grundschüler in Busunfall verwickelt - drei Verletzte
Dutzende Schüler und ihre Lehrer sind auf dem Weg ins Theater. Dann kommt es auf der Autobahn 6 zu einem Unfall mit drei Verletzten.
Erlenbach (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall von zwei Bussen auf der Autobahn 6 bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) sind ein Busfahrer und zwei Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren insgesamt 82 Grundschulkinder und sechs Erwachsene gemeinsam auf dem Weg ins Theater. Die Schüler aus der ersten bis vierten Klasse und ihre Lehrer konnten nach dem Unfall mit Ersatzbussen zurück an ihre Schule gebracht werden.
Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Für die Unfallaufnahme waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Dies habe zu einem Stau von zeitweise bis zu fünf Kilometern Länge geführt. Nach knapp drei Stunden seien alle Fahrstreifen wieder befahrbar gewesen.