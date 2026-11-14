84-Jähriger legt den falschen Gang ein - zwei Verletzte

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 84-Jähriger hat in Pforzheim versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt und ist gegen eine Sitzbank gefahren. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen leicht verletzt.

Der Mann wollte demnach aus dem Bereich eines Taxistands am Sedanplatz wegfahren. Als das Auto beim Anfahren plötzlich rückwärts fuhr, erschrak er und konnte zunächst nicht bremsen. Nach rund 15 Metern stieß der Wagen gegen die Bank und kam zum Stehen.

Die beiden Verletzten, eine 38-jährige Frau und ein 18-jähriger Mann, hielten sich auf oder an der Bank auf. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.