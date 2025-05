Mannheim: Rückwärtsgang an Ampel eingelegt - Rollerfahrerin schwer verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall in Mannheim ist am Montagmittag eine 26-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall an einer roten Ampel an der Kreuzung Helmertstraße/Casterfeldstraße. Dort hielt sie hinter einem 82-jährigen Renaultfahrer. Aus bislang ungeklärten Gründen legte der 82-Jährige den Rückwärtsgang ein und fuhr los, ungeachtet der nachfolgenden Fahrzeuge. Dabei stieß er mit der Rollerfahrerin zusammen, die durch den Unfall schwer am Fuß verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand nur ein geringer Schaden. (heh)