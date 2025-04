86-Jähriger gerät mit Auto in Gartencenter

Marburg (dpa/lhe) - Ein 86 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in die Fassade eines Gartencenters in Marburg gefahren. Ein Mitarbeiter an der Kasse habe einen Schock erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. Über weitere Verletzte war zunächst nichts bekannt. Zum Zeitpunkt des Unfalls am Abend sei das Center noch geöffnet gewesen.