Sie riss Unfallzettel ab

92-Jährige beschädigt Auto und fährt davon

Zeugen melden einen Unfall, doch eine betagte Seniorin macht sich aus dem Staub. Warum ihr Führerschein jetzt auf dem Prüfstand steht und was die Polizei noch wissen will.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. (Symbolbild)

Ilvesheim (dpa/lsw) - Eine 92-Jährige soll auf einem Supermarktparkplatz in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall gebaut haben und anschließend davongefahren sein. Die Frau beschädigte ein neben ihr geparktes Auto und wurde anschließend von zwei Zeugen auf den Schaden hingewiesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend sahen sie sich gemeinsam den Schaden an. Die beiden Zeugen brachten zudem einen Zettel mit dem Hinweis auf den Unfall am beschädigten Auto an.

Aber anstatt auf den Besitzer des beschädigten Wagens zu warten, wartete die Seniorin lediglich, bis die beiden Zeugen den Parkplatz verließen. Das wiederum wurde von einer dritten Zeugin beobachtet. Die Seniorin ging demnach zum Auto, entfernte den hinterlassenen Zettel und fuhr davon. Der Schaden am Auto ließ sich zunächst nicht beziffern. 

Nun wird gegen die Seniorin wegen Unfallflucht ermittelt. Zudem werde die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt, so der Polizeisprecher. Aufgrund ihres Verhaltens am Montag lägen erhebliche Zweifel an ihrer Eignung zum Fahren eines Autos vor. Der genaue Unfallhergang blieb laut Sprecher zunächst unklar. Es wurden weitere Zeugen, insbesondere die beiden vom Parkplatz, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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