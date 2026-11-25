A3: Erneute Sperrungen am Offenbacher Kreuz
An den kommenden beiden Wochenenden wird das Offenbacher Kreuz erneut gesperrt. Wann, wo und wie lange die Sperrungen gelten.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Autobahn 3 am Offenbacher Kreuz wird an zwei Sonntagen für jeweils zehn Stunden in einer Fahrtrichtung voll gesperrt. Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges bittet Autofahrer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.
Die erste Sperrung betrifft die A3 in Richtung Köln am Sonntag, dem 29. November, von 6.00 bis 16.00 Uhr am Offenbacher Kreuz. Am 6. Dezember wird die A3 erneut gesperrt. Diesmal von 6.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Richtung Würzburg. Der Verkehr auf der A661 ist von den Arbeiten nicht betroffen.
Seit Sommer 2025 laufen Bauarbeiten zur Erneuerung des Autobahnkreuzes. Teile der Autobahnbrücke waren bereits im März abgerissen worden. Im Oktober hatte es Sperrungen am Offenbacher Kreuz gegeben, um Brückenlängsträger einzuheben. Nun erfolgen weitere Arbeiten an der Brücke, bei denen Betonteile eingehoben werden.
Keine weiteren Vollsperrungen geplant
Mit weiteren Vollsperrungen auf der Strecke sei in nächster Zeit nicht zu rechnen, teilte eine Deges-Sprecherin mit. Ziel sei es, die beiden neuen Teilbauten bis Mitte 2027 so weit fertigzustellen, dass der Verkehr der A661 darauf verlegt werden kann, heißt es. Anschließend sollen die beiden westlichen Teilbauwerke abgerissen und ersetzt werden. 2029 sollen die Arbeiten fertiggestellt sein.
Das Offenbacher Kreuz verbindet die A3 mit der A661. Die A3 wird täglich von rund 160.000 Fahrzeugen befahren.