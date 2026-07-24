A4 bei Bad Hersfeld für Bauarbeiten voll gesperrt
Fertigteile im XXL-Format werden während der Sperrung mit Autokranen eingesetzt. Wann die Autobahn wieder befahren werden darf.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Am heutigen Abend (24. Juli) um 23 Uhr wird die Autobahn 4 bei Bad Hersfeld in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrbahnen würden am Sonntagmorgen um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr wird umgeleitet.
Grund für die Sperrung ist der Einhub von neun jeweils über 36 Meter langen und 85 Tonnen schweren Fertigteilen. Dieser erfolgt im Zuge der Erneuerung der A4. Für den Einhub werden zwei Autokrane benötigt.