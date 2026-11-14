A49-Tunnel gesperrt: So kommen Autofahrer ans Ziel

Borken/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 49 im müssen Autofahrer an diesem Samstag im Schwalm-Eder-Kreis einen Umweg einplanen: Wegen einer Übung im Tunnel Frankenhain ist die Strecke von 7 Uhr bis 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Borken und Schwalmstadt gesperrt, wie es von der Autobahn GmbH heißt. Um was für eine Übung es sich handelt, teilten sie zunächst nicht mit.