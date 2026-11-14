A49-Tunnel gesperrt: So kommen Autofahrer ans Ziel
Wegen einer Übung bleibt die A49 zwischen Borken und Schwalmstadt zwischenzeitlich gesperrt. Wann die Sperrung gilt und wie man sie umfährt.
Borken/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 49 im müssen Autofahrer an diesem Samstag im Schwalm-Eder-Kreis einen Umweg einplanen: Wegen einer Übung im Tunnel Frankenhain ist die Strecke von 7 Uhr bis 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Borken und Schwalmstadt gesperrt, wie es von der Autobahn GmbH heißt. Um was für eine Übung es sich handelt, teilten sie zunächst nicht mit.
Wer in dieser Zeit auf der A49 unterwegs ist, muss den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Borken und Schwalmstadt laut Autobahn GmbH umfahren. Über die Umleitung via Bundesstraße 3 und Landesstraße 3155 zwischen Gilsberg und Schwalmstadt-Treysa kämen Autofahrer trotzdem ans Ziel.