Umleitung

A66-Sperrung bei Neuhof: So kommen Autofahrer ans Ziel

Weil Beweise für ein Gutachten gesichert werden, bleibt der Tunnel Neuhof in Richtung Fulda eine Nacht lang dicht. Die Umleitung führt über eine Land- und eine Bundesstraße.

Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Neuhof-Süd umgeleitet. (Symbolbild) Foto: Tim Brakemeier/dpa
Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Neuhof-Süd umgeleitet. (Symbolbild)

Neuhof (dpa/lhe) - Autofahrer auf der Autobahn 66 müssen sich heute Abend auf einen Umweg einstellen: Im Tunnel beim osthessischen Neuhof bleibt die Fahrtrichtung Fulda ab 20.00 Uhr und bis 5.00 Uhr am Freitagmorgen gesperrt. Um trotzdem ans Ziel zu kommen, sollten Verkehrsteilnehmer am besten an der Anschlussstelle Neuhof-Süd abfahren, wie es von der Autobahn GmbH West hieß. Über die Landstraße via Kalbach, Büchenberg, Zillbach und Döllbach kommen sie auf die Bundesstraße 279 und dann über die Anschlussstelle Fulda-Süd zurück auf die A66.

Grund für die Sperrung des Tunnels in Fahrtrichtung Fulda sei die Beweissicherung nach einem Anfahrschaden, der sich im Mai ereignet habe. Ein mit Autos beladener Sattelschlepper hatte damals die Tunneldecke berührt und massive Schäden an der Sicherheitstechnik angerichtet. Etwa die Hälfte der Kameras und fast alle Lautsprecher wurden beschädigt. Schon damals blieb der Tunnel über einen Tag lang dicht.

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