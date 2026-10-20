Fahrtrichtung Fulda

A66: Tunnel bei Neuhof bleibt eine Nacht lang dicht

Auch mehrere Monate später hat ein Unfall in einem Tunnel in Osthessen noch Folgen für den Verkehr: Die Fahrtrichtung Fulda wird gesperrt - weil Beweise für ein Gutachten gesichert werden.

Die A66 bleibt in Fahrtrichtung Fulda von Donnerstagabend bis Freitagfrüh gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Die A66 bleibt in Fahrtrichtung Fulda von Donnerstagabend bis Freitagfrüh gesperrt. (Symbolbild)

Neuhof (dpa/lhe) - Die Autobahn 66 ist im Tunnel Neuhof in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Fahrtrichtung Fulda gesperrt. Grund dafür sei die Beweissicherung nach einem Anfahrschaden, der im Mai entstanden sei, teilte die Autobahn GmbH West mit. Die Sperrung des Tunnels im Landkreis Fulda soll von 20.00 Uhr am Donnerstag bis 5.00 Uhr am Freitag andauern. 

Der Verkehr wird in dieser Zeit ab der Anschlussstelle Neuhof-Süd umgeleitet. Autofahrer sollen demnach die Landstraße via Kalbach, Büchenberg, Zillbach und Döllbach nehmen. Über die Bundesstraße 279 und die Anschlussstelle Fulda-Süd gelangen sie dann wieder zurück auf die A66.

Ein mit Autos beladener Sattelschlepper hatte im Mai die Tunneldecke berührt und massive Schäden an der Sicherheitstechnik angerichtet. Etwa die Hälfte der Kameras und fast alle Lautsprecher wurden beschädigt. Schon damals blieb der Tunnel über einen Tag lang dicht.

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