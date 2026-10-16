Verkehr

A7 bei Kassel wegen Bohrarbeiten abschnittsweise gesperrt

Ab Montag wird es auf der Autobahn 7 bei Kassel eng. Wo Autofahrer mit Umleitungen rechnen müssen.

Die Sperrungen dauern jeweils mehrere Stunden. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Die Sperrungen dauern jeweils mehrere Stunden. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Wegen Bohrarbeiten werden in den kommenden Wochen nacheinander Abschnitte der Autobahn 7 bei Kassel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen seien ab dem kommenden Montag (19. Oktober) Bereiche der Anschlussstelle Nord, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Sperrungen dauern jeweils mehrere Stunden. Der Verkehr wird umgeleitet. Hinzu kommen kurzzeitige Sperrungen auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Kassel-Ost und der niedersächsischen Landesgrenze.

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