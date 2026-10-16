A7 bei Kassel wegen Bohrarbeiten abschnittsweise gesperrt
Ab Montag wird es auf der Autobahn 7 bei Kassel eng. Wo Autofahrer mit Umleitungen rechnen müssen.
Kassel (dpa/lhe) - Wegen Bohrarbeiten werden in den kommenden Wochen nacheinander Abschnitte der Autobahn 7 bei Kassel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen seien ab dem kommenden Montag (19. Oktober) Bereiche der Anschlussstelle Nord, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Die Sperrungen dauern jeweils mehrere Stunden. Der Verkehr wird umgeleitet. Hinzu kommen kurzzeitige Sperrungen auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Kassel-Ost und der niedersächsischen Landesgrenze.