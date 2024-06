Abgeordnete für mehr Jugendbeteiligung in der Politik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Abgeordnete im hessischen Landtag haben sich am Mittwoch fraktionsübergreifend für mehr politische und gesellschaftliche Beteiligung von Jugendlichen ausgesprochen. «Es ist unsere Aufgabe, jungen Menschen Beteiligung zu ermöglichen, damit sie möglichst umfassend und niedrigschwellig an der Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse mitwirken können und das auch als sinnvoll und erstrebenswert erachten», sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nadine Gersberg. «Investitionen in eine gute Jugendarbeit sind Investitionen in eine lebendige Demokratie.»