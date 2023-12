Landtag erinnert an Opfer des Anschlags von Hanau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten im hessischen Landtag haben am Dienstag erneut an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau erinnert. Die Getöteten würden nicht vergessen, betonte der CDU-Abgeordnete Michael Ruhl zu Beginn der Debatte über den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum rassistischen Anschlag. Ruhl sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus sowie sein Bedauern, dass es dem Staat nicht gelungen sei, die Opfer zu schützen.

Der Abschlussbericht werde - abgesehen von kleineren Sondervoten - von einer breiten Mehrheit des Ausschusses getragen, sagte Ruhl in Wiesbaden. Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Täter in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.