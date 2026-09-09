Wetter

Abkühlung zur Wochenmitte: Maximal 23 Grad erwartet

Nach einem bewölkten Start in den Tag lockert es hessenweit vielerorts auf. Laut Prognosen bleibt es überwiegend trocken - im Norden kann es Schauer geben.

Die Tageshöchstwerte erreichen angenehme Werte etwas über der 20-Grad-Marke. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Die Tageshöchstwerte erreichen angenehme Werte etwas über der 20-Grad-Marke. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Höchstwerten von maximal 23 Grad wird es in Hessen deutlich kühler als noch zum Wochenstart. Der Tag startet vielerorts stark bewölkt, später kann es auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es bleibt demnach zunächst überall trocken, im Norden sind am Nachmittag und Abend einzelne Schauer mit Böen möglich. 

In der Nacht zum Donnerstag ist es den Vorhersagen zufolge meist gering bewölkt, teils klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad, lokal kann es Nebel geben. Der Donnerstag selbst zeigt sich heiter bis wolkig und trocken, wie der DWD mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 18 bis 23 Grad, im höchsten Bergland um die 14 Grad.

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