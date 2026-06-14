Launiges Wetter zum Montag – Hitze zur Wochenmitte

Offenbach/Main (dpa) - Wolken, Schauer und vereinzelte Gewitter halten sich auch zum Start in die neue Woche zumindest in einer Hälfte Deutschlands hartnäckig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt der Montag im Süden und Südwesten verbreitet sonniges und trockenes Wetter mit sich. Vom Norden bis zur Mitte dominieren dagegen Wolkenfelder, die im Nordosten sowie an den Alpen auch einzelne Regenschauer bringen können.

Im äußersten Nordosten seien auch Gewitter nicht auszuschließen, so der DWD. Ebenfalls gewarnt wird vor stürmischen Böen an Küstenabschnitten sowie im Norden und Osten vor vorübergehend stark böigem Wind. Die Temperaturen erreichen dabei Werte zwischen 16 und 23 Grad, am Oberrhein auch bis zu 25 Grad.

Im Süden heiteres Wetter, sonst grau

In der Nacht zum Dienstag ist es im Norden wolkig, aber meist trocken. Von Westen her ziehen in den übrigen, zunächst niederschlagsfreien Regionen vermehrt Wolkenfelder auf. In den Morgenstunden ist dann auch gebietsweise Regen möglich. Erwartet werden laut DWD Tiefstwerte zwischen 6 und 12 Grad.

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Im Tagesverlauf kommen am Dienstag von Westen her gebietsweise Regenschauer, die im Tagesverlauf zur Mitte hin abklingen. Während es in der Nordhälfte wolkig bleibt, kann sich im Süden dagegen zeitweise auch mal die Sonne durchsetzen. Bei Werten zwischen 18 Grad in Flensburg und 29 Grad in Freiburg wird es vor allem in der Südhälfte spürbar wärmer.

Die Hitze kommt – bis zu 33 Grad entlang des Oberrheins

In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Himmel in der Nordhälfte wolkig bis stark bewölkt. Von Westen her ziehen dort gebietsweise Regenschauer über das Land. Im Süden bleibt es dagegen oft nur gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen fallen dabei auf 9 bis 16 Grad.