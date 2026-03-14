Abstrakte Kunst im XXL-Format: Hollegha in Wiesbaden
15 Meter hoch, mit Empore und Klappe: Das Atelier des Künstlers Hollegha war so außergewöhnlich wie seine Werke. Jetzt wird seine farbgewaltige Kunst in Wiesbaden ausgestellt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wer in bunte, raumgreifende Malerei eintauchen möchte, bekommt im Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden die Gelegenheit dazu. Monumentale Arbeiten des österreichischen Künstlers Wolfgang Hollegha (1929–2023) nehmen Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise des abstrakten Expressionismus. Die Ausstellung ist ab Sonntag (15. März) zu sehen und trägt den Titel «Wolfgang Hollegha. Denk nicht, schau!», wie das Museum mitteilte. Der Titel verweist demnach auf das zentrale Anliegen Holleghas Kunst: nicht analysieren, sondern sehen.
Ausgangspunkt Holleghas Malerei seien meist konkrete Motive wie Holzscheite, Wollknäuel oder Körbe gewesen, erläuterte Direktor Oliver Kornhoff. In einem langsamen Arbeitsprozess verwandelte der Künstler sie in großformatige, abstrakte Farbkompositionen.
Atelier in Großformat
Internationale Aufmerksamkeit erlangte Hollegha bereits Ende der 1950er-Jahre. Anfang der 1960er zog er sich jedoch auf einen Bauernhof nahe Graz zurück. Dort errichtete er nach eigenen Plänen ein rund 15 Meter hohes Holzatelier – mit Empore in zehn Metern Höhe und einer eigens konstruierten Öffnung, durch die seine großformatigen Bilder das Atelier verlassen konnten. Nach Angaben des Museums handelt es sich um die erste museale Einzelausstellung Holleghas in Deutschland.