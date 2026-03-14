Abstrakte Kunst im XXL-Format: Hollegha in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wer in bunte, raumgreifende Malerei eintauchen möchte, bekommt im Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden die Gelegenheit dazu. Monumentale Arbeiten des österreichischen Künstlers Wolfgang Hollegha (1929–2023) nehmen Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise des abstrakten Expressionismus. Die Ausstellung ist ab Sonntag (15. März) zu sehen und trägt den Titel «Wolfgang Hollegha. Denk nicht, schau!», wie das Museum mitteilte. Der Titel verweist demnach auf das zentrale Anliegen Holleghas Kunst: nicht analysieren, sondern sehen.

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Ausgangspunkt Holleghas Malerei seien meist konkrete Motive wie Holzscheite, Wollknäuel oder Körbe gewesen, erläuterte Direktor Oliver Kornhoff. In einem langsamen Arbeitsprozess verwandelte der Künstler sie in großformatige, abstrakte Farbkompositionen.

Atelier in Großformat