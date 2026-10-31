Acht Verletzte auf A5 - großes Trümmerfeld

Karlsruhe (dpa) - Bei einem Unfall auf der A5 bei Karlsruhe sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden. Derzeit gehe man von acht Verletzten aus, darunter fünf Kinder, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Autobahn war wegen der Aufräumarbeiten in Richtung Süden mehrere Stunden lang gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei. Auf der Fahrbahn war dem Sprecher zufolge ein größeres Trümmerfeld entstanden.