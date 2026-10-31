Acht Verletzte auf A5 - großes Trümmerfeld
Zwei Autos geraten abends auf der A5 in einen Unfall. Unter den Verletzten sind auch mehrere Kinder.
Karlsruhe (dpa) - Bei einem Unfall auf der A5 bei Karlsruhe sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden. Derzeit gehe man von acht Verletzten aus, darunter fünf Kinder, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Autobahn war wegen der Aufräumarbeiten in Richtung Süden mehrere Stunden lang gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei. Auf der Fahrbahn war dem Sprecher zufolge ein größeres Trümmerfeld entstanden.
Beteiligt an dem Unfall nahe der Anschlussstelle Ettlingen waren zwei Autos. Wie schwer die Verletzungen der Insassen waren, war zunächst ebenso unklar wie der genaue Unfallhergang. Zwei Menschen mussten nach Angaben der Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden.