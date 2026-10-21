Unfall mit fünf Fahrzeugen

Acht Verletzte bei Auffahrunfall mit Sattelzug

Ein Sattelzug fährt auf der B486 auf ein Auto auf und schiebt insgesamt fünf Fahrzeuge ineinander. Acht Menschen werden verletzt, einer davon schwer.

Der Sattelzug schob vier Autos ineinander. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Sattelzug schob vier Autos ineinander. (Symbolbild)

Langen (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen im Landkreis Offenbach sind acht Menschen verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Autofahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 36 Jahre alter Sattelzugfahrer am Mittag stockenden oder stehenden Verkehr auf der Bundesstraße in Richtung Langen zu spät und fuhr auf ein Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt fünf Fahrzeuge ineinandergeschoben.

Sieben weitere Menschen wurden in drei beteiligten Autos und einem Kastenwagen verletzt. Eine 52-Jährige und der 60-jährige Fahrer des Kastenwagens kamen ins Krankenhaus. Der Sattelzugfahrer blieb nach bisherigem Stand unverletzt.

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Die B486 war wegen der Rettungsarbeiten und der Bergung der Fahrzeuge vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

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