Lastwagen schiebt neun geparkte Fahrzeuge ineinander
Blechschaden mitten in Stuttgart: Ein Lastwagen schiebt neun Autos zusammen. Was die Polizei bisher weiß – und warum viele Fragen offenbleiben.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Lastwagen hat in Stuttgart neun Fahrzeuge ineinander geschoben. Der Schaden ist nach Auskunft der Polizei hoch. Wie es zu diesem Vorfall gekommen ist, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht mitteilen, da die Unfallaufnahme noch laufe. Ersten Erkenntnissen nach sei niemand verletzt worden.