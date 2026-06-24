Unfall mit zehn Fahrzeugen

Lastwagen schiebt neun geparkte Fahrzeuge ineinander

Blechschaden mitten in Stuttgart: Ein Lastwagen schiebt neun Autos zusammen. Was die Polizei bisher weiß – und warum viele Fragen offenbleiben.

Ein Unfall mit zehn beteiligten Fahrzeugen wird untersucht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Unfall mit zehn beteiligten Fahrzeugen wird untersucht. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Lastwagen hat in Stuttgart neun Fahrzeuge ineinander geschoben. Der Schaden ist nach Auskunft der Polizei hoch. Wie es zu diesem Vorfall gekommen ist, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht mitteilen, da die Unfallaufnahme noch laufe. Ersten Erkenntnissen nach sei niemand verletzt worden.

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