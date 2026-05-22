Verkehr

Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf A8 - nur eine Spur frei

Ersten Erkenntnissen zufolge sind zwei Autos und mindestens ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Aktuell ist in Richtung Stuttgart nur eine Fahrspur frei. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Aktuell ist in Richtung Stuttgart nur eine Fahrspur frei. (Symbolbild)

Karlsbad (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen geht es auf der Autobahn 8 bei Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) nur schleppend voran. In Richtung Stuttgart seien zwei von drei Spuren gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen in der Nacht zwei Autos und mindestens ein Lastwagen miteinander kollidiert sein. Zwei Personen sollen sich dabei leicht verletzt haben. Laut dem Sprecher sind die Fahrzeuge ineinander verkeilt und müssen abgeschleppt werden. Die Sperrung soll demnach noch bis zum Vormittag dauern.

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