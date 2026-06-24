Unfall

Sattelzug schiebt neun geparkte Autos zusammen

In Stuttgart schiebt ein Sattelzug neun am Straßenrand geparkte Fahrzeuge zusammen. Die Wagen verkeilen sich, mehrere sind nicht mehr fahrbereit. Was war die Ursache?

In Stuttgart hat ein Sattelzug mehrere geparkte Autos beschädigt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
In Stuttgart hat ein Sattelzug mehrere geparkte Autos beschädigt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Ein Sattelzug hat in Stuttgart gleich mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gerammt und ineinander geschoben. Insgesamt wurden neun Wagen beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Sie verkeilten sich demnach teilweise ineinander. Sowohl drei Fahrzeuge als auch der Sattelauflieger seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Verletzt wurde niemand. 

Der 62 Jahre alte Fahrer war den Angaben nach am Nachmittag in Stuttgart-West unterwegs, als der Auflieger die parkenden Fahrzeuge erfasste. Demnach sei offenbar eine ausfahrbare Treppe nicht eingefahren gewesen. Mit dieser Treppe sei er gegen die Fahrzeuge geprallt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lastwagen schiebt neun geparkte Fahrzeuge ineinander
Unfall mit zehn Fahrzeugen

Lastwagen schiebt neun geparkte Fahrzeuge ineinander

Blechschaden mitten in Stuttgart: Ein Lastwagen schiebt neun Autos zusammen. Was die Polizei bisher weiß – und warum viele Fragen offenbleiben.

24.06.2026

Lastwagen erfasst Fahrer und schiebt Autos aufeinander
Unfall

Lastwagen erfasst Fahrer und schiebt Autos aufeinander

Auf einer Wiesbadener Baustelle hat sich ein Lkw selbstständig gemacht. Mit massiven Folgen für den Fahrer und parkende Autos.

09.12.2025

Zwei Autos stoßen in Offenbach zusammen - sechs Verletzte
Unfall

Zwei Autos stoßen in Offenbach zusammen - sechs Verletzte

Am Abend will ein Autofahrer in Offenbach abbiegen. Dabei prallt sein Auto gegen einen entgegenkommenden Wagen - der wird wiederum in mehrere geparkte Autos geschleudert.

01.06.2025

Auto kracht in sechs geparkte Fahrzeuge - hoher Schaden
Unfall

Auto kracht in sechs geparkte Fahrzeuge - hoher Schaden

Einen Schaden von mehr als 90.000 Euro hat ein Autofahrer in Gelnhausen verursacht. Er beschädigte in der Nacht gleich sechs geparkte Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

16.03.2025

Offenbach

Wohnmobil schiebt Autos aufeinander

Bei einem Unfall am Offenbacher Kreuz sind zwei Männer schwer verletzt worden. Bei ihrer Rettung half der Zufall.

18.02.2024