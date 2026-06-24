Sattelzug schiebt neun geparkte Autos zusammen
In Stuttgart schiebt ein Sattelzug neun am Straßenrand geparkte Fahrzeuge zusammen. Die Wagen verkeilen sich, mehrere sind nicht mehr fahrbereit. Was war die Ursache?
Stuttgart (dpa) - Ein Sattelzug hat in Stuttgart gleich mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gerammt und ineinander geschoben. Insgesamt wurden neun Wagen beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Sie verkeilten sich demnach teilweise ineinander. Sowohl drei Fahrzeuge als auch der Sattelauflieger seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Verletzt wurde niemand.
Der 62 Jahre alte Fahrer war den Angaben nach am Nachmittag in Stuttgart-West unterwegs, als der Auflieger die parkenden Fahrzeuge erfasste. Demnach sei offenbar eine ausfahrbare Treppe nicht eingefahren gewesen. Mit dieser Treppe sei er gegen die Fahrzeuge geprallt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.