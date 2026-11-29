Fernwald-Steinbach (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 457 im Landkreis Gießen sind acht Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilte, soll ein Auto am Nachmittag beim Abbiegen an der Anschlussstelle auf die Autobahn 5 nicht auf den Gegenverkehr geachtet und dadurch einen frontal heranrollenden Kleinbus übersehen haben.

Dadurch kam es zu dem Zusammenstoß. Nähere Angaben zu den Verletzten und der Schadenshöhe wurden bisher nicht gemacht. Laut dem Sprecher liefen infolge der Kollision auch Betriebsstoffe aus und verteilten sich über die Fahrbahn. Für noch laufende Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die B457 deshalb im Bereich der Unfallstelle derzeit noch gesperrt.