Älterer Mann stirbt bei Brand – Ehefrau noch in Lebensgefahr

Malsch (dpa/lsw) - Nach dem nächtlichen Brand eines Einfamilienhauses in Malsch (Kreis Karlsruhe) ist ein Bewohner seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine ebenfalls schwer verletzte Ehefrau schwebt weiterhin in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Das ältere Ehepaar konnte zwar noch aus der brennenden Wohnung gerettet werden, musste jedoch unmittelbar danach reanimiert werden.

In der betroffenen Wohnung befand sich den Angaben zufolge auch ein Hund, der bei dem Feuer auch ums Leben kam. Außer dem Ehepaar hielten sich keine weiteren Menschen in dem Haus auf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zur Ursache des Feuers gab es zunächst keine Informationen. Auch der entstandene Schaden war unklar.