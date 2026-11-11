Ärger über Lastwagen - 42-Jähriger fährt auf Kollegen zu
Weil ihm sein zugeteilter Lastwagen nicht passte, soll ein Mann gezielt auf zwei Mitarbeitende zugefahren sein - einer wird leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.
Haiterbach (dpa/lsw) - Aus Ärger über seinen zugewiesenen Lastwagen soll ein 42-Jähriger auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in Haiterbach (Landkreis Calw) gezielt auf zwei Kollegen zugefahren sein. Die beiden retteten sich mit einem Sprung zur Seite, einer wurde leicht verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.
Der 42-Jährige verlangte den Angaben zufolge am Montagmorgen mit dem Geschäftsführer zu sprechen, da er mit dem zugeteilten Lastwagen nicht zufrieden war - andernfalls drohte er, werde er alles kaputt machen. Als man seiner Forderung nicht nachkam, setzte er den Lkw zurück und fuhr auf zwei Mitarbeitende zu, die sich dem Fahrzeug näherten. Dabei wurde einer an der Schulter gestreift und erlitt Prellungen.
Anschließend fuhr der Mann über das Firmengelände, mehrere Versuche, ihn zu stoppen, blieben erfolglos. Schließlich verließ er das Gelände, kehrte aber kurz darauf zurück und stieg aus dem Fahrzeug. Die Polizei nahm den 42-Jährigen fest und führte ihn einem Haftrichter vor, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.