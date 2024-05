Mannheim: Verdacht des versuchten Totschlags

Am Donnerstagabend um 22.30 Uhr ereignete sich am Hauptbahnhof in Mannheim aus bislang unbekannten Gründen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 36-jähriger Mann griff dabei einen 21-Jährigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals an. Er soll dabei auf den Kopf des jüngeren Mannes gezielt haben. Dieser erlitt dadurch schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen am Hinterkopf. Der Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten den Angreifer noch vor Ort vorläufig festnehmen.