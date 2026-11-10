AfD scheitert abermals bei Wahl zum Landtags-Vizepräsidenten
Wieder kein Erfolg für einen AfD-Kandidaten: Im hessischen Landtag stellt die oppositionelle Fraktion nach wie vor keinen Vizepräsidenten. Wie die jüngste Wahl ausgegangen ist.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die oppositionelle AfD im hessischen Landtag ist ein weiteres Mal mit dem Versuch gescheitert, einen Posten des Vizepräsidenten mit einem Kandidaten aus ihren Reihen zu besetzen. Der AfD-Abgeordnete Bernd Erich Vohl bekam bei der Abstimmung in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen 23 bis 28 Ja-Stimmen von jeweils 130 gültigen Stimmen. Die AfD-Fraktion zählt derzeit 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier im Landtag hatten einst Bezüge zur AfD.
In dieser Legislaturperiode hat die AfD als größte Oppositionsfraktion im hessischen Parlament bereits mehr als ein Dutzend Mal versucht, erstmals einen Vizepräsidenten-Posten zu bekommen. Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nicht.