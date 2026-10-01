AfD scheitert bei Wahl zum Landtags-Vizepräsidenten
Weiterhin stellen im hessischen Parlament nur CDU, SPD, Grüne und FDP je einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Zum wiederholten Mal ist ein AfD-Kandidat gescheitert.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die AfD-Opposition im hessischen Landtag ist erneut bei dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten-Posten zu besetzen. Ihr Kandidat Lothar Mulch bekam in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen 27 bis 29 Ja-Stimmen bei 92 bis 94 Nein-Stimmen. Die AfD-Fraktion zählt derzeit 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier im Landtag hatten einst Bezüge zur AfD.
In dieser Legislaturperiode hat die AfD als größte Oppositionsfraktion im hessischen Parlament mehrmals vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidenten-Posten zu bekommen. Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nicht. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat somit weiterhin vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP.