Airline baut Flugangebot im Südwesten nochmals aus
Ryanair nimmt im Sommer 2027 eine neue Verbindung von Friedrichshafen nach Zadar auf. Zusammen mit Bari und Porto wächst das Angebot deutlich – was hinter dem Ausbau am Bodensee steckt.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen erweitert sein Streckennetz. Im Sommer 2027 kommt das kroatische Zadar neu in den Flugplan, wie der Flughafen mitteilte. Die Verbindung biete Ryanair dann zweimal wöchentlich an. Zusammen mit den bereits angekündigten Strecken nach Bari und Porto wächst das Angebot der Billigfluglinie gegenüber dem Sommer 2026 demnach auf mehr als das Doppelte. Insgesamt stehen damit fünf Ziele der Fluglinie ab Friedrichshafen im Sommerflugplan.
In vielen Teilen Deutschlands befindet sich Ryanair aktuell auf dem Rückzug. Die Airline kritisiert hohe Steuern und Gebühren und streicht das Flugangebot teils drastisch zusammen. Aus Bremen etwa will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot.