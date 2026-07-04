Akku auf Dachboden löst Brand aus - Reihenhaus unbewohnbar

Mannheim (dpa/lsw) - Ein auf dem Dachboden gelagerter Akku eines Elektrogerätes hat nach ersten Erkenntnissen ein Feuer in einem Reihenhaus in Mannheim ausgelöst. Das Gebäude scheine nicht mehr bewohnbar zu sein, teilte die Polizei mit. Angrenzende Häuser seien aber nicht betroffen, sagte ein Sprecher. Die Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen.