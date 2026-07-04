Akku auf Dachboden löst Brand aus - Reihenhaus unbewohnbar
Die Feuerwehr ist bis in den Vormittag im Einsatz: Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro, Verletzte gibt es nicht. Was bisher zu dem Brand bekannt ist.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein auf dem Dachboden gelagerter Akku eines Elektrogerätes hat nach ersten Erkenntnissen ein Feuer in einem Reihenhaus in Mannheim ausgelöst. Das Gebäude scheine nicht mehr bewohnbar zu sein, teilte die Polizei mit. Angrenzende Häuser seien aber nicht betroffen, sagte ein Sprecher. Die Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen.
Um welches Elektrogerät es geht, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Es gebe unterschiedliche Angaben, das müsse genauer untersucht werden.
Die Feuerwehr war bis in den frühen Vormittag mit dem Löschen beschäftigt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro.