Bewohner in Sicherheit

Akku auf Dachboden löst Brand aus - Reihenhaus unbewohnbar

Die Feuerwehr ist bis in den Vormittag im Einsatz: Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro, Verletzte gibt es nicht. Was bisher zu dem Brand bekannt ist.

Die Feuerwehr löscht den Brand. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr löscht den Brand. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein auf dem Dachboden gelagerter Akku eines Elektrogerätes hat nach ersten Erkenntnissen ein Feuer in einem Reihenhaus in Mannheim ausgelöst. Das Gebäude scheine nicht mehr bewohnbar zu sein, teilte die Polizei mit. Angrenzende Häuser seien aber nicht betroffen, sagte ein Sprecher. Die Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen.

Um welches Elektrogerät es geht, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Es gebe unterschiedliche Angaben, das müsse genauer untersucht werden. 

Die Feuerwehr war bis in den frühen Vormittag mit dem Löschen beschäftigt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Akku löst Wohnungsbrand aus - zwei Bewohner verletzt
Feuer

Akku löst Wohnungsbrand aus - zwei Bewohner verletzt

Eine unruhige Nacht hatten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Massenbachhausen. Was geschehen ist.

23.06.2026

Grillparty löst Brand aus – 200.000 Euro Schaden
Feuerwehreinsatz

Grillparty löst Brand aus – 200.000 Euro Schaden

Grillen auf der Terrasse, plötzlich schlagen Flammen hoch: In Heilbronn endet eine gesellige Runde am Maifeiertag bei strahlendem Sonnenschein mit einem Brand.

02.05.2026

Haus nach Feuer unbewohnbar - 200.000 Euro Schaden
Notfälle

Haus nach Feuer unbewohnbar - 200.000 Euro Schaden

Im Zollernalbkreis bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Die Feuerwehr wird verständigt, bei ihrem Eintreffen brennen bereits mehrere Zimmer.

31.12.2025

Pedelec-Akku löst Feuer aus - Schaden rund 500.000 Euro
Bodenseekreis

Pedelec-Akku löst Feuer aus - Schaden rund 500.000 Euro

Ein Mann hört einen Knall im Keller. Er geht in die Waschküche herunter, um nachzusehen. Der Akku eines Elektrofahrrads hat Feuer gefangen.

23.03.2025

E-Scooter-Akku explodiert - Feuer in Mehrfamilienhaus
Brände

E-Scooter-Akku explodiert - Feuer in Mehrfamilienhaus

Den E-Roller-Akku mit einer Steckdose verbinden und später wieder losfahren: Diese Rechnung geht in Mühlheim am Main nicht auf - die Feuerwehr muss anrücken.

22.07.2024