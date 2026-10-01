Aktionstag gegen Sozialbetrug - hessenweite Kontrollen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 600 Kräfte sind beim vierten hessenweiten Aktionstag gegen Sozialkriminalität im Einsatz gewesen. Bei der vom Landeskriminalamt koordinierten Aktion am Mittwoch wurden 1.065 Personen, 53 Objekte und 104 Fahrzeuge kontrolliert, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte. 47 Strafanzeigen seien gestellt, 58 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 18 Personen vorläufig festgenommen worden.

Zudem seien rund 343.000 Euro Bargeld, neun hochwertige Fahrzeuge im Wert von rund 927.000 Euro und weitere Luxusgegenstände sichergestellt worden. Laut Innenministerium richteten sich die Maßnahmen gegen den Missbrauch von staatlichen Leistungen, Scheinanmeldungen und illegales Glücksspiel. Auch kriminell erlangte Vermögenswerte sollten sichergestellt werden.

Unter anderem in Wiesbaden, Offenbach, Frankfurt, Kassel und Fulda habe man mobile Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Die Einsatzkräfte durchsuchten dabei nach Angaben des Innenministeriums zahlreiche Kiosks, Bars, Spielotheken, Barbershops und Restaurants.

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«Aktionstage sind von großer Bedeutung»

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) betonte: «Organisierter Sozialbetrug ist Betrug an allen, die ehrlich arbeiten und Steuern zahlen. Das dürfen wir nicht dulden.» Das vordergründige Ziel sei es, Betrugsfälle und organisierte Kriminalität aufzudecken und Taten bestenfalls bereits im Voraus zu verhindern.

«Diese Aktionstage sind von großer Bedeutung. Sie senden ein unmissverständliches Signal: Wer den Sozialstaat ausnutzt, muss damit rechnen, entdeckt und zur Rechenschaft gezogen zu werden», so Poseck. Im Landtag hatte er am Mittwoch weitere Aktionstage sowie eine engere Zusammenarbeit der Behörden bei der Bekämpfung von Sozialbetrug angekündigt.