Landtag

Hessen will Sozialbetrug gezielter bekämpfen

Engere Zusammenarbeit, ein einheitliches Konzept und Datenaustausch der Behörden: So will Hessens Innenminister Roman Poseck Sozialbetrug in Hessen besser bekämpfen.

«Unser Sozialstaat ist kein Selbstbedienungsladen», sagt Minister Poseck. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
«Unser Sozialstaat ist kein Selbstbedienungsladen», sagt Minister Poseck. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Um organisierten Betrug mit Sozialleistungen schneller auf die Schliche zu kommen, will Hessen seine Behörden besser vernetzen. «Unser Sozialstaat ist kein Selbstbedienungsladen», betonte Innenminister Roman Poseck (CDU) in Wiesbaden. Wer organisiert und planmäßig Sozialleistungen erschleiche, schade allen, die darauf angewiesen seien.

Bei Sozialkriminalität geht es um Fälle, in denen mehrere Beteiligte über längere Zeit planmäßig Sozialleistungen oder Leistungen der Sozialversicherung erschleichen. Laut Poseck sollen unter anderem Polizei, Kommunen und Zoll Informationen nach klaren Regeln austauschen. Das Landeskriminalamt erarbeitet dafür gemeinsam mit mehreren Städten und Landkreisen ein Konzept für ein hessenweit einheitliches Vorgehen. 

Seit Mitte Dezember 2025 kontrollierten Polizei und weitere Behörden nach Angaben des hessischen Innenministeriums bei drei Aktionstagen und einer Aktionswoche gegen Sozialkriminalität mehr als 4.400 Menschen. Sie erstatteten demnach 227 Strafanzeigen, vollstreckten 36 Haftbefehle und sicherten Vermögenswerte von rund 2,25 Millionen Euro. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Weitere Einsätze seien geplant, sagte Poseck. Mit ihnen solle deutlich werden, dass Kriminelle sich in Hessen «zu keiner Zeit und nirgends sicher fühlen» könnten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
650 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen wegen Sozialbetrugs
Durchsuchungen

650 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen wegen Sozialbetrugs

Mehr als 400.000 Euro Bargeld, Luxusautos und Motorräder: Hessische Behörden gehen gezielt gegen Betrug mit Sozialleistungen vor. Weitere Kontrollen sind bereits angekündigt.

26.02.2026

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach
Wahlkampf

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach

Der Hessische Innenminister Roman Poseck gibt auf Einladung der Ortsverbände aus dem Überwald und Gorxheimertal Einblick in die Themen Sicherheit und Wirtschaft.

21.01.2026

Polizei

Minister Poseck: Mehr Personal bei Sicherheitsbehörden

Hessens neuer Innenminister Poseck sieht die Innere Sicherheit als zentrales Thema. Er will deutlich in die Sicherheitsbehörden investieren - und zwar nicht nur beim Personal.

04.02.2024

Gesundheit

Innenminister kritisiert geplante Cannabis-Legalisierung

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland kommt - voraussichtlich zum 1. April. Hessens Innenminister befürchtet dadurch unter anderem einen Schub für den Schwarzmarkt.

02.02.2024

Justizminister

Roman Poseck für härtere Strafe bei Geldautomatensprengung

27.03.2023