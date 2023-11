Al-Wazir und Dorn vor Rückzug in die zweite Reihe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die beiden grünen Spitzenpolitiker Tarek Al-Wazir und Angela Dorn wollen nach eigenen Worten im neuen hessischen Landtag keine Führungsrolle in ihrer Fraktion spielen. Der Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister sowie die Wissenschaftsministerin sagten dem Hessischen Rundfunk, sie würden zwar von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechseln und Abgeordnete bleiben, aber weder in der Landtagsfraktion noch in der Landespartei eine führende Rolle einnehmen.