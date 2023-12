Grüne wollen Angela Dorn als Vizepräsidentin vorschlagen

Noch-Wissenschaftsministerin Dorn hatte kürzlich dem Hessischen Rundfunk gesagt, sie werde zwar Abgeordnete in der Opposition bleiben, aber weder in der Landtagsfraktion noch in der Landespartei eine führende Position einnehmen. Auch der grüne bisherige Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir teilte mit, er stehe als gewählter Abgeordneter seiner Partei weiter mit Rat und Tat zur Seite - aber das nicht mehr in der ersten Reihe.

Der wiedergewählte Fraktionschef Matthias Wagner kündigte am Mittwoch an: «Wir werden eine muntere Opposition sein und unsere neue Aufgabe mit vollem Elan annehmen.» CDU und SPD in Hessen loten derzeit in Koalitionsverhandlungen die Basis für ihr geplantes Regierungsbündnis aus. Ziel ist nach jüngsten Angaben von CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein, am 18. Dezember einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben. Den Grünen hatte er nach fast einem Jahrzehnt schwarz-grüner Regierungszeit einen Korb gegeben. Kommt es zu Schwarz-Rot, verlieren die Grünen ihre gegenwärtig vier Ministerposten. Der neue Landtag konstituiert sich am 18. Januar.